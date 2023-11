Des milliers de personnes marchent contre l'antisémitisme à Londres

1.324 actes antisémites ont été enregistrés en Grande-Bretagne entre le début de la guerre le 7 octobre et le 15 novembre, un record

Des milliers de personnes ont marché contre l'antisémitisme dimanche dans les rues de Londres, au lendemain d'une nouvelle manifestation pro-palestinienne et au troisième jour de la trêve entre Israël et le Hamas.

Dans le cortège, qui s'est élancé de la Cour royale de justice en direction du Parlement, dans le centre de la capitale, de nombreux manifestants ont agité des drapeaux israéliens et britanniques et des pancartes "Zéro tolérance pour l'antisémitisme". Ils ont aussi affiché des photos des otages kidnappés par le Hamas lors de la sanglante attaque lancée contre Israël le 7 octobre.

JUSTIN TALLIS / AFP Manifestation contre l'antisémitisme

"Le 7 octobre, nous nous sommes réveillés dans une nouvelle réalité et nous avons tous été traumatisés par cela", a déclaré Omer Plotniarz, musicothérapeute de 37 ans, venu avec sa femme et son enfant. "Nous voulons juste voir nos bébés, nos femmes, nos frères, nos sœurs, tout le monde à la maison", a-t-il plaidé. "Nous sommes ici pour soutenir Israël, pour demander la libération de tous les otages", a indiqué Debby Goldberg, 52 ans, un drapeau israélien autour des épaules. "Nous sommes ici pour demander la paix et la fin de ce cauchemar", a ajouté cette citoyenne israélienne originaire d'Argentine.

JUSTIN TALLIS / AFP Manifestation contre l'antisémitisme

Selon l'organisation caritative juive Community Security Trust (CST), 1.324 actes antisémites ont été enregistrés en Grande-Bretagne entre le début de la guerre le 7 octobre et le 15 novembre, un record, contre 271 l'an dernier sur la même période. L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a participé à cette marche, à l'initiative de l'organisation Campaign Against Antisemitism. En début de manifestation, la police a arrêté le fondateur du groupe d'extrême droite EDL Tommy Robinson, à qui il avait été demandé de se tenir à l'écart. La veille, des dizaines de milliers de Britanniques ont une nouvelle fois battu le pavé en soutien aux Palestiniens, réclamant un cessez-le-feu durable à Gaza. Un nouvel échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens est prévu dimanche au troisième jour de la trêve entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a estimé à 240 le nombre total d'otages enlevés, et à 1.200 le nombre de personnes - en grande majorité des civils - massacrées lors de l'attaque du 7 octobre.