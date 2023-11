Bild, journal le plus lu d’Europe, affiche son soutien à Israël

Bild a projeté les photos des otages israéliens sur sa façade et hissé le drapeau israélien, qui s'y trouve toujours

Le journal allemand Bild, le plus diffusé en Europe avec 30 millions de lecteurs, a une nouvelle fois affiché dimanche son soutien à Israël en publiant sur son compte X (ex-Twitter) côte à côte deux photos d’otages israéliens libérés et d’un prisonnier palestinien relâché par Israël. D’un côté, une photo de Yoni Asher serrant dans ses bras sa femme Doron et ses filles Raz et Aviv après leur retour de captivité, de l’autre un prisonnier palestinien portant les emblèmes des terroristes du Hamas célébrant son retour. En légende : "la différence ne pourrait être plus grande : les parents israéliens embrassent leurs enfants libérés, alors qu’un ex-prisonnier palestinien est acclamé lors d'une marche terroriste".

Les contrats que le quotidien Bild, considéré comme pro-israélien, fait signer aux journalistes qu’il engage, contient même une clause stipulant : "Je crois au droit de l'État d'Israël à exister et à défendre le peuple juif", selon la chaîne israélienne N12.

Depuis le 7 octobre, le journal s’est mobilisé en faveur d’Israël, à travers le style des articles ou le choix des personnes interviewées, mais surtout dans ses actions. Bild a projeté les photos des otages kidnappés par le Hamas sur la façade de son siège et hissé le drapeau israélien, qui s’y trouve toujours. Tout cela, en plus de nombreux tweets pro-israéliens.

À l’heure où de plus en plus de dirigeants internationaux commencent à s’exprimer contre Israël, l’Allemagne et son chancelier Olaf Scholz, continuent de le soutenir. "Je ne pense pas que l'appel de certains en faveur d'un cessez-le-feu immédiat ou d'un cessez-le-feu de longue durée, ce qui est fondamentalement la même chose, soit juste", a notamment déclaré le leader allemand au cours d’une interview. "Cela signifierait qu'Israël laisse le Hamas se refaire une santé, acheter de nouvelles roquettes qu’il tirera à nouveau sur Israël".