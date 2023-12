Suède: le Premier ministre participe à une marche contre l'antisémitisme

Dans le mois qui a suivi l'attaque du Hamas, le gouvernement suédois a constaté une hausse de près de 50% des plaintes pour incitation à la haine antisémite

Quelque 200 personnes, dont le Premier ministre conservateur suédois et plusieurs membres du gouvernement, ont participé mercredi à une marche contre l'antisémitisme dans le centre de Stockholm. Coiffé d'une kippa comme la plupart des manifestants et accompagné de huit ministres, Ulf Kristersson s'est dit "très préoccupé par le fait que beaucoup d'antisémitisme se propage en Suède et dans d'autres pays européens". Un phénomène accentué par la guerre entre Israël et le Hamas, a-t-il déploré.

Dans le mois qui a suivi l'attaque du Hamas du 7 octobre, le gouvernement suédois a constaté une hausse de près de 50% des plaintes pour incitation à la haine antisémite dans le pays. "Je veux que mon gouvernement montre que nous sommes tout à fait opposés à cela (l'antisémitisme, ndlr) et tout à fait favorables à ce que les juifs puissent vivre leur vie dans la liberté et la sécurité ici en Suède", a déclaré le Premier ministre.

Représentant l'opposition, la cheffe des sociaux-démocrates Magdalena Andersson a également participé à la marche. Engagée dans une offensive terrestre contre le Hamas dans le nord de la bande de Gaza, en parallèle à sa campagne de frappes, l'armée israélienne a étendu ses opérations au sol à l'ensemble du territoire et annoncé mardi avoir encerclé la ville de Khan Younès.

Depuis le début de la guerre, la Suède soutient "le droit d'Israël à se défendre dans le cadre du droit international", selon les mots de M. Kristersson.