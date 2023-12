UE : la Belgique va soumettre une proposition de sanctions contre les Israéliens "violents" de Cisjordanie

"Les colons extrémistes, comme les terroristes, ne sont pas les bienvenus dans notre pays"

La Belgique soumettra lundi à ses partenaires de l'UE une proposition qui consiste à interdire l'entrée dans l'espace Schengen les Israéliens s'étant livrés à des violences contre les Palestiniens en Cisjordanie, ont indiqué vendredi les autorités belges.

"Nous allons mettre cette question des sanctions contre les colons violents sur la table du Conseil Affaires étrangères de lundi", a déclaré la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib. Il s'agit d'une réunion des chefs de la diplomatie des pays membres de l'UE qui se tient à Bruxelles. La Belgique proposera que soient ajoutés dans le Système d'information Schengen (SIS) - partagé par les pays membres de cet espace de libre circulation - des signalements concernant les habitants des implantations en Cisjordanie jugés "violents". "Cette base de données permet d'imposer des interdictions d'entrée dans l'espace Schengen (23 pays de l'UE et quatre autres Etats européens associés, NDLR)", a précisé Nicole de Moor, secrétaire d'Etat belge à l'Asile et à Migration. "Les colons extrémistes, comme les terroristes, ne sont pas les bienvenus dans notre pays. En agissant de la sorte, notre pays envoie un signal clair que nous voulons contribuer à arrêter la spirale de la violence et à éviter de nouvelles victimes civiles innocentes", a ajouté cette responsable chrétienne-démocrate flamande.

Mendy Hechtman/Flash90 Coucher de soleil sur l'implantation juive de Mitzpe Yitzhar en Cisjordanie

Les Etats-Unis ont annoncé mardi l'imposition de sanctions contre des habitants juifs des implantations accusés d'attaques contre des Palestiniens, sous la forme de restrictions de visas. Et dès mercredi Berlin avait salué la décision américaine. Le ministère allemand des Affaires étrangères a jugé "important de faire avancer ce débat au niveau européen également", à l'occasion de la réunion de l'UE prévue lundi.