Attentat déjoué à Chypre : la cible était un homme d'affaires israélien

Les deux terroristes iraniens arrêtés début novembre à Chypre alors qu’ils préparaient une attaque terroriste, visaient un homme d'affaires israélien vivant sur l’île, a rapporté dimanche soir la chaîne N12. Ce dernier, identifié comme une cible à éliminer, avait été averti à temps et avait quitté l'île le mois précédent, échappant ainsi à la tentative d'assassinat. D'après les autorités chypriotes, un des deux suspects arrêtés est un agent iranien déjà connu de leurs services. Il avait déjà tenté de réaliser des attaques sur l'île par le passé. Selon les sources israéliennes, le Mossad a joué un rôle clé dans la mise en échec de ces plans terroristes iraniens visant des cibles israéliennes et juives à Chypre.

Depuis le début du conflit à Gaza, une augmentation des tentatives d'attentats terroristes contre des Israéliens, des Juifs et leurs institutions à travers le monde a été constatée, notamment de la part de l’Iran. "Grâce à la vigilance du système de sécurité, un grand nombre de ces tentatives ont été détectées et déjouées à temps", a indiqué le Bureau du Premier ministre israélien. Pour orchestrer cet assassinat, une équipe d'agents iraniens basés à Chypre a été mobilisée, avec pour mission la collecte de renseignements sur les cibles visées. Les deux terroristes font l'objet d'investigations approfondies depuis leur arrestation et font face à des procédures judiciaires. D'après des sources chypriotes, des ordres d'expulsion du pays ont été émis à leur encontre.

Etienne TORBEY / AFP Des baigneurs sur la plage de Nissi à Ayia Napa, station balnéaire du sud de Chypre, le 1er août 2023.

Durant l'enquête, il a été découvert que cette cellule avait également mené des activités de renseignement sur d'autres cibles occidentales, au-delà des frontières chypriotes. L'enquête a permis d’obtenir des informations significatives concernant les plans, les cibles potentielles et les méthodes opérationnelles envisagées par l'Iran dans ce contexte. L'individu responsable de la mise en œuvre et de la direction de l'attaque est Mohammad Reza Abadi Arabello, également connu sous le pseudonyme de Said Abadi, citoyen iranien. Il est connu pour avoir utilisé de nombreux faux passeports et différentes identités. Auparavant, il a été associé à des organisations terroristes iraniennes et a notamment participé à une tentative de l'unité 400 de la Force Qods des Gardiens de la révolution pour éliminer un citoyen israélien en Géorgie en novembre 2022.