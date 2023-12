La France, l'Allemagne et l'Italie demandent à l’UE de sanctionner le Hamas

Paris envisagerait d’imposer des sanctions au niveau national à l’encontre du Hamas et de ses membres

Les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la France et de l'Italie ont adressé, lundi, une lettre au ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Josep Borrell, dans laquelle ils appellent à imposer des sanctions contre le Hamas et ses partisans. "L'adoption rapide d'un régime de sanctions permettrait d'envoyer un message politique fort quant à l'engagement de l'Union européenne à s'opposer au Hamas et à sa solidarité avec Israël", est-il écrit dans la lettre.

"Cela implique un engagement européen plus fort à la fois pour combattre l'infrastructure et le soutien financier du Hamas et pour isoler et délégitimer le Hamas au niveau international, qui ne représente en aucun cas les Palestiniens ou leurs aspirations légitimes", indique la lettre, consultée par l’agence de presse Reuters.

Le Hamas figure déjà sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, ce qui signifie que tous les fonds ou actifs qu'il possède dans l'UE doivent être gelés.

La lettre brève n'indique pas clairement les détails du renforcement des sanctions. Si les membres de l'UE donnent leur accord de principe, la prochaine étape consistera à élaborer le cadre juridique afin de déterminer les individus et organisations visées.

Vendredi, l’UE a annoncé avoir ajouté Mohammed Deif, chef de la branche militaire du Hamas, et son adjoint, Marwan Issa, à sa liste de terroristes faisant l'objet de sanctions. Les chefs européens de la diplomatie envisageraient également d'y ajouter le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar. La lettre indique que les sanctions à venir pourraient notamment inclure une interdiction de se rendre en Europe. Les trois pays aussi ont mentionné leur "solidarité avec Israël" dans leur missive conjointe.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré lundi devant la presse que Paris envisageait d’imposer des sanctions au niveau national à l’encontre du Hamas et de ses membres.