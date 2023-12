Le Royaume-Uni annonce l'interdiction de voyager pour les Israéliens "violents" de Cisjordanie

"Les colons extrémistes compromettent la sécurité et la stabilité des Israéliens et des Palestiniens", a affirmé le ministre sur X

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a annoncé jeudi l'interdiction pour les habitants israéliens "violents" des implantations de Cisjordanie d'entrer au Royaume-Uni, "afin de s'assurer que notre pays ne puisse pas être un foyer pour les personnes qui commettent ces actes d'intimidation".

Dans un tweet, David Cameron déclare que "les colons extrémistes, en prenant pour cible et en tuant des civils palestiniens, compromettent la sécurité et la stabilité des Israéliens et des Palestiniens. Israël doit prendre des mesures plus fermes pour mettre fin à la violence des colons et demander des comptes aux auteurs de ces actes". Mercredi, 56 parlementaires britanniques ont demandé au gouvernement de prendre cette mesure.