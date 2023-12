Danemark : la police déjoue une attaque terroriste contre des cibles israéliennes et juives

"Le PET et plusieurs districts de la police ont procédé à des arrestations tôt ce matin dans le cadre d'une opération coordonnée"

La police danoise a annoncé jeudi l'arrestation de quatre suspects soupçonnés de planifier un attentat terroriste. Elle a indiqué que les quatre hommes "ont des liens avec des personnes à l'étranger". Selon le média israélien Ynet, l'attentat visait des cibles israéliennes et juives.

L'un des suspects a été arrêté aux Pays-Bas et les autres au Danemark. La police danoise a annoncé que ses effectifs seront renforcés, notamment dans la capitale Copenhague et autour des quartiers juifs.

"Le PET et plusieurs districts de la police ont procédé à des arrestations tôt ce matin dans le cadre d'une opération coordonnée menée dans différents endroits au Danemark", selon un communiqué. Pour la Première ministre, ce coup de filet "montre la situation dans laquelle nous nous trouvons au Danemark". Cela fait "plusieurs années que nous avons pu constater qu'il y a des gens qui vivent au Danemark et qui ne nous veulent pas du bien, qui sont contre notre démocratie, notre liberté et qui sont contre la société danoise", a déclaré Mette Frederiksen à la presse.

Les services de renseignement considèrent la menace terroriste comme "critique", la plaçant au niveau quatre sur cinq.

Le Danemark et la Suède voisine ont récemment cristallisé la colère au sein de pays musulmans après plusieurs profanations du Coran sur leur sol. En Irak par exemple, des centaines de partisans de l'influent leader religieux Moqtada Sadr ont tenté fin juillet de marcher en direction de l'ambassade danoise à Bagdad. Le Danemark a depuis légiféré pour interdire les autodafés du livre saint de l'islam, arguant qu'il s'agissait de protéger la sécurité nationale.