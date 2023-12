L'UE décide d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine

"C'est une victoire pour l'Ukraine, pour toute l'Europe, une victoire qui motive, inspire et rend plus fort", a réagi Volodymyr Zelensky

Les dirigeants de l'UE ont décidé jeudi à Bruxelles d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, en dépit de l'opposition affichée du Premier ministre hongrois Viktor Orban qui n'a finalement pas usé de son droit de veto.

"C'est une victoire pour l'Ukraine, pour toute l'Europe, une victoire qui motive, inspire et rend plus fort", a immédiatement lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky."L'Histoire est faite par ceux qui ne se fatiguent pas de se battre pour la liberté", a ajouté celui qui avait exhorté quelques heures plus tôt les Vingt-Sept à ne pas rater ce rendez-vous crucial.

Pour le président du Conseil européen Charles Michel, cette décision d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, mais aussi avec la Moldavie, est "un signal clair d'espoir pour les citoyens de ces pays et pour notre continent".

Le chancelier allemand Olaf Scholz a salué "un signe fort de soutien" à l'Ukraine qui offre "une perspective" à ce pays en guerre depuis l'invasion russe du 24 février 2022.

La décision a été prise sans aucune opposition. Le dirigeant hongrois "n'était pas dans la salle quand le texte a été adopté, c'était convenu avec lui", a expliqué à l'AFP un diplomate européen ayant requis l'anonymat. "C'est une solution pragmatique (…) Le signal politique est donné", a-t-il poursuivi.

"Viktor Orban a exprimé son point de vue. Il est en désaccord avec cette décision mais il décidé de ne pas utiliser son pouvoir de veto", a résumé le Premier ministre irlandais Leo Varadkar.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, le Premier ministre hongrois a souligné que son pays ne voulait pas "partager la responsabilité" de ce choix "insensé" des 26 autres Etats et "s'est donc abstenu".