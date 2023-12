Pays-Bas : une procédure contre la vente de pièces d’avion de chasse F-35 à Israël rejetée

"Il n'est pas possible d'établir que les F-35 sont impliqués dans des violations graves du droit humanitaire de la guerre", selon le gouvernement néerlandais

Les Pays-Bas peuvent continuer à livrer des pièces pour les avions de combat F-35 utilisés par Israël dans la bande de Gaza, après le rejet vendredi par un tribunal néerlandais d'une procédure intentée par un groupe d'organisations de "défense des droits humains" pro-palestiniennes. Le tribunal de district de La Haye a jugé que la fourniture des pièces était avant tout une décision politique dans laquelle les juges ne devraient pas interférer. "Les considérations formulées par le ministre sont dans une large mesure de nature politique et les juges devraient laisser au ministre une grande liberté", a statué le tribunal.

AFP / TOBIAS SCHWARZ Une photo d'illustration des Pays-Bas

L'affaire concerne des pièces de F-35 appartenant aux États-Unis, stockées dans un entrepôt aux Pays-Bas, puis expédiées à plusieurs partenaires, dont Israël, dans le cadre d'accords d'exportation. Un collectif d'organisations de défense des droits humains avait intenté une action en justice, arguant que la fourniture de ces pièces contribue aux violations présumées du droit international par Israël dans sa guerre contre le mouvement terroriste du Hamas. Ces pièces "permettent à de vraies bombes d'être larguées sur de vraies maisons et de vraies familles", a déclaré Michiel Servaes, directeur d'Oxfam Novib, l'un des plaignants.

Les autorités néerlandaises ont expliqué qu'il n'était pas certain qu'elles aient le pouvoir d'intervenir dans les livraisons, qui font partie d'une opération gérée par les États-Unis et qui fournit des pièces à tous les partenaires du F-35. "Sur la base des informations actuelles concernant le déploiement des F-35 israéliens, il n'est pas possible d'établir que les F-35 sont impliqués dans des violations graves du droit humanitaire de la guerre", a déclaré le gouvernement dans une lettre adressée au Parlement.

Lockheed Martin Un F-35 sur une base aérienne en Israël

L’avocate des plaignants, Liesbeth Zegveld, a qualifié ces propos de "non-sens", affirmant que le gouvernement néerlandais était clairement au courant de ce qu'elle a appelé "l'énorme destruction des infrastructures et des centres civils à Gaza". Elle a rappelé les propres règles du gouvernement en matière d'exportation, qui stipulent qu'une licence doit être refusée s'il existe un "risque évident" que les marchandises "soient utilisées pour commettre de graves violations du droit humanitaire international".

Les avocats du gouvernement ont quant à eux fait valoir que si les Néerlandais ne fournissaient pas ces pièces à partir de l'entrepôt situé aux Pays-Bas, Israël pourrait facilement se les procurer ailleurs.