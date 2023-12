Berlin : un club réputé refuse que des Israéliens y célèbrent Pourim 2024

"Ce n'est pas personnel, mais cela n'arrivera pas au club Zenner"

Roi Sinai, un Israélien qui organise des fêtes à Berlin, a demandé au propriétaire du réputé club Zenner s'il pouvait y tenir une fête pour Pourim qui aura lieu le 23 mars 2024, mais ce dernier a refusé sur fond de guerre à Gaza.

"Je trouve incroyable que vous vouliez célébrer une fête juive dans la situation actuelle. Ce n'est pas personnel, mais cela n'arrivera pas au club Zenner", a répondu le responsable du club.

Roi Sinai s'est dit choqué de cette réponse. "Ce qu'il se passe dans le monde de la nuit à Berlin est incroyable. Cela a commencé par un silence écrasant après le massacre du 7 octobre, alors que des centaines de fêtards ont été assassinés, violés et kidnappés, et s'est poursuivi avec des déclarations célébrant l'attaque. Nous essayons de trouver un endroit pour célébrer Pourim, mais les propriétaires de clubs à Berlin tentent de retirer les Juifs de la sphère publique."

Pourim est la plus grande fête des Israéliens dans la capitale allemande et est notamment devenue une tradition annuelle de grandes célébrations. L'année dernière, les célébrations de Pourim ont eu lieu au "Kit Kat", l'un des plus grands clubs d'Europe.

​