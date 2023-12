Irlande : une pétition appelle au boycott de l'Eurovision 2024 "si Israël y participe"

Les signataires affirment que la participation de l'Irlande reviendrait à soutenir "les atrocités actuellement commises par Israël en Palestine"

De nouveaux appels au boycott d'Israël lors de l'Eurovision 2024 ont été lancés en Irlande. Selon les médias couvrant le concours, RTÉ, l'autorité irlandaise de radiodiffusion, a reçu une pétition de centaines de signatures demandant au pays de se retirer du concours si Israël y participe.

La pétition envoyée à l'Irish Broadcasting Authority rejoint celle de l'Union des compositeurs et écrivains islandais qui a également appelé au boycott de l'Etat hébreu. Les centaines de lettres reçues par l'Irish Broadcasting Authority demandent le "retrait immédiat du soutien et de la participation au concours si Israël est autorisé à y participer". Il est également écrit que la participation de l'Irlande reviendrait à soutenir "les atrocités actuellement commises par Israël en Palestine". Les protestataires soulignent qu'Israël utilise sa participation à l'Eurovision comme un moyen de se présenter comme un pays moderne et libéral, "malgré des années d'occupation et de violence".

AP Photo/Martin Meissner Noa Kirel d'Israël se produit lors de la première demi-finale du Concours Eurovision de la chanson à Liverpool, Angleterre, 9 mai 2023

Pour eux, un boycott "servirait de symbole de solidarité avec le peuple palestinien". Jusqu'à présent, l'Irish Broadcasting Authority n'a pas publié de réponse officielle à cet appel au boycott. Cependant, l'Union européenne de radiodiffusion a déjà annoncé plus tôt ce mois-ci qu'Israël participera au concours, malgré les protestations : "L'Eurovision est un concours destiné aux radiodiffuseurs, pas aux gouvernements, et la radiodiffusion publique en Israël participe à ce concours depuis cinquante ans."