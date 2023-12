Islande : nouvelle éruption volcanique après des semaines d’activité sismique

"La puissance de l'éruption semble plutôt diminuer mais ce n'est pas une indication de la durée de l'éruption, mais plutôt du fait qu'elle se stabilise"

Une éruption volcanique, la quatrième en deux ans, a débuté lundi soir en Islande, dans un secteur situé au sud de la capitale Reykjavik, où l'activité sismique était très intense depuis début novembre, a indiqué l'institut météorologique islandais (IMO). Mardi matin, l’IMO, a cependant signalé que l’éruption pourrait être en train de se stabiliser.

🔸En vidéo, le début de l'éruption de ce soir en Islande 🇮🇸 dans le secteur d'Hagafell. Des images impressionnantes... pic.twitter.com/PgDTUDcITG — 𝐆𝐞𝐨𝐓𝐚𝐥𝐞𝐬 (@GeoTales_) December 18, 2023

"La puissance de l'éruption qui a débuté il y a environ quatre heures semble plutôt diminuer", a écrit l'IMO sur son site internet. "Que l'activité diminue déjà n'est pas une indication de la durée de l'éruption, mais plutôt du fait que l'éruption se stabilise", a noté l'institut météorologique, relevant qu'une tendance similaire avait été observée au début des éruptions précédentes sur la péninsule de Reykjanes.

Icelandic coast guard via AP Coulée de lave provoquée par l'éruption volcanique près de Grindavik, sur la péninsule islandaise de Reykjanes, dans l'ouest du pays, le 18 décembre 2023

Cette nouvelle éruption, la quatrième en deux ans a eu lieu à trois kilomètres d'un village de 4 000 habitants, Grindavik, évacué depuis le 11 novembre, après la déclaration de l'état d'urgence dans la région suite à une importante accumulation de magma. La fissure mesure environ quatre kilomètres de long, a précisé l'IMO.

Toutes les routes autour de Grindavík sont fermées et doivent le rester au cours des prochains jours, a annoncé la police sur Facebook, qui précise que la population ne coure aucun danger, en l'état actuel. Dans la nuit, le chef de la protection civile et de la gestion des urgences en Islande Vídir Reynisson a prévenu que cette nouvelle éruption "n'est pas une éruption touristique et vous devez l'observer de très loin", à la télévision publique locale RUV.

🇮🇸 🌋 Une éruption volcanique a commencé sur la péninsule de #Reykjanes, dans le sud de l'#Islande, après un tremblement de terre de magnitude 4,2 près de la ville de #Grindavik- médias locaux. pic.twitter.com/2h7svGLmXY — M@nu l'info 🌎 (@Manu_Officiel4) December 19, 2023

D'après les vulcanologues, le nouveau cycle dans la péninsule pourrait durer des dizaines années. Trente-trois systèmes volcaniques sont considérés comme actifs dans ce pays, région la plus volcanique d'Europe.