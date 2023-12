Projet d'incendie d'une synagogue en 2022 : Berlin convoque le chargé d'affaires iranien

Un tribunal a conclu qu'un projet d'incendie d'une synagogue à Bochum avait été planifiée avec l'aide d'agences étatiques iraniennes

Le ministère allemand des Affaires étrangères a annoncé mardi avoir convoqué le chargé d'affaires iranien, un tribunal ayant conclu qu'un projet d'incendie d'une synagogue à Bochum (ouest) en 2022 avait été planifiée avec l'aide d'agences étatiques iraniennes. "Nous avons par conséquent convoqué le chargé d'affaires iranien", écrit le ministère sur X, ajoutant: "Nous ne tolérerons aucune violence guidée de l'étranger en Allemagne".

Un tribunal régional de Düsseldorf (ouest) a condamné mardi un Germano-iranien à deux ans et neuf mois de prison pour un plan visant à attaquer cette synagogue en novembre 2022. L'homme de 36 ans, Babak J., avait prévu de viser la synagogue, mais avait fini par lancer un engin incendiaire sur un bâtiment scolaire adjacent, sans faire de blessés. Le tribunal allemand a conclu mardi que l'attaque avait été planifiée avec l'aide "d'agences étatiques iraniennes". "Le fait que la vie juive puisse être attaquée ici est intolérable", a commenté le ministère allemand des Affaires étrangères, qui va étudier de près le jugement pour déterminer "les conséquences et prochaines mesures à prendre, y compris au niveau de l'UE".

ODD ANDERSEN / AFP

Berlin s'inquiète depuis quelques années de la résurgence d'un sentiment anti-juif sur son territoire. La guerre entre le Hamas et Israël a exacerbé les tensions en Allemagne où les incidents antisémites se multiplient à l'instar de l'attaque d'une synagogue de Berlin avec des cocktails Molotov en octobre. Plus de 3.000 personnes ont manifesté en décembre à Berlin contre l'antisémitisme et le racisme.