Allemagne/Football : le Werder Brême rend hommage à Inbar Heyman, assassinée en captivité à Gaza

La dernière démonstration de solidarité du football allemand vient des fans du Werder Brême, qui, avant le match entre leur équipe et le RB Leipzig mardi soir, ont rendu hommage à Inbar Heyman, 27 ans, dont on a appris samedi l’assassinat pendant sa captivité aux mains du Hamas à Gaza. Les supporters brêmois ont brandi dans les tribunes un portrait de la jeune femme et des banderoles en hébreu en signe de solidarité.

Depuis le massacre perpétré par les terroristes du Hamas le 7 octobre en territoire israélien qui a fait plus de 1 200 morts, en majorité des civils et 240 otages, dont 129 sont toujours détenus dans la bande de Gaza, le football allemand dans son ensemble, équipes et supporters, a affiché son soutien sans équivoque à Israël.

Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou encore le Hertha Berlin avaient invité des délégations de familles endeuillées et d'enfants ayant survécu au "Samedi noir" et exprimé publiquement leur souhait de voir les otages revenir en Israël sains et saufs. Les fans de plusieurs équipes ont également été très actifs dans la diffusion de messages de solidarité envers Israël.

Les fans du Werder ont été parmi les plus ardents soutiens de l’État hébreu dans le milieu footballistique, déployant des banderoles réclamant le retour des otages peu après le 7 octobre.