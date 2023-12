Joël Rubinfeld : "Quand des Palestiniens se font massacrer à Yarmouk, personne ne manifeste à Bruxelles"

"Ils manifestent uniquement quand le conflit oppose les Palestiniens et l'Etat juif", a affirmé le président de la ligue belge contre l'antisémitisme

Joël Rubinfeld, président de la ligue belge contre l'antisémitisme, a réagi aux propos de la députée belge Nadia El Yousfi qui a prétendu mardi que "des rabbins en Israël appellent au viol des femmes palestiniennes".

"Depuis le 7 octobre, il y a toujours une nouvelle digue qui saute notamment dans les cercles politiques. Les partis vert, écolo, et communiste belges font ce type de déclarations de manière récurrente et dans l'outrance", a affirmé M. Rubinfeld sur i24NEWS. "La situation en Belgique est assez similaire à la France dans l'explosion des actes antisémites puisqu'on en est à plus de 1000% par rapport à la même période l'an dernier", a-t-il précisé.

Alors que les dossiers pour l'alyah (immigration) sont en hausse de 430% en France, M. Rubinfeld a affirmé qu'aucun chiffre n'a encore été communiqué pour la Belgique.

"Les Juifs en Belgique ont vécu un double traumatisme : les images du 7 octobre avec ces pogroms, et les réactions politiques, de la presse, ou encore des universités. Tous les jours, il y a des manifestations anti-israéliennes à Bruxelles à la gare centrale avec des dérapages antisémites", a poursuivi le chef de la ligue contre l'antisémitisme. "Ces manifestations ne sont pas pro-palestiniennes car quand des Palestiniens se font massacrer à Yarmouk, en banlieue sud de Damas, personne ne manifeste à Bruxelles. Ils manifestent uniquement quand le conflit oppose les Palestiniens et l'État juif", a-t-il dénoncé. "Tous les weekends, des manifestations ont lieu et réunissent jusqu'à 50 000 personnes avec des slogans antisémites, tout ce climat participe au départ de beaucoup de personnes.

"Beaucoup de personnes se posent des questions qu'ils ne s'étaient jamais posés jusqu'ici sur leur avenir dans le pays".

Dans la nuit de lundi à mardi, le cimetière juif de Kraainem ainsi que ses abords ont été tagués de croix gammées et d’étoiles de David. "Nous n'avons pas beaucoup d'informations à ce stade", a affirmé M. Rubinfeld en espérant qu'une enquête sera ouverte. Le mois dernier, 85 tombes avaient été dégradées dans le carré juif d'un cimetière de Charleroi.