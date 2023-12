Avertissements concernant des attaques terroristes à Noël dans plusieurs villes d'Europe

Les cibles de ces attaques pourraient être les messes de Noël à Cologne, Vienne et Madrid

Des responsables en Autriche, en Allemagne et en Espagne ont été alertés sur des projets d'attentats potentiels en Europe par un groupe islamiste, visant en particulier la période de Noël et du Nouvel An, a rapporté samedi Bild. Selon le journal allemand, les cibles de ces attaques pourraient être les messes de Noël à Cologne, Vienne et Madrid.

Le journal a également rapporté que les forces spéciales dans la capitale autrichienne, Vienne, et en Allemagne, ont arrêté des suspects samedi. La police autrichienne a déclaré samedi qu'elle renforçait les contrôles, en particulier autour des églises, des événements religieux et des marchés de Noël à Vienne.

"Des acteurs terroristes à travers l'Europe appellent à des attaques contre des événements chrétiens, en particulier autour du 24 décembre", ont-ils déclaré dans un communiqué. "En raison d'une évaluation actuelle des risques... et du niveau d'alerte terroriste constamment élevé, le risque est généralement accru en Autriche pendant les fêtes de Noël", a ajouté la police dans son communiqué.