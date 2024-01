Royaume-Uni : une pétition demande l'expulsion de l'ambassadrice d'Israël

Une pétition sur Change.org réclamant l'expulsion de l'ambassadrice d'Israël au Royaume-Uni, Tzipi Hotovely, a recueilli plus de 80 450 signatures en une seule journée, selon l'agence turque Anadolu. La pétition, qui a dépassé le seuil de 10 000 signatures nécessaires pour obtenir une réponse du parlement britannique, accuse Mme Hotovely d'utiliser un "langage génocidaire". Elle déclare que "l'ambassadrice emploie maintenant ouvertement un langage génocidaire et plaide pour un acte génocidaire. Le nettoyage ethnique de Gaza et de la Cisjordanie se poursuit", selon le texte de la pétition.

"La rapide augmentation du soutien reflète la diversité des voix exigeant des comptes après les récentes déclarations de l'ambassadrice", ajoute la pétition.

"La rapide augmentation du soutien reflète la diversité des voix exigeant des comptes après les récentes déclarations de l'ambassadrice", martèle le texte. Mme Hotovely, a rejeté dans une interview l'idée d'une solution à deux États, exprimant un "non catégorique " à la possibilité d'un futur État palestinien. Après avoir atteint 100 000 signatures, les pétitions peuvent être prises en compte pour un débat au Parlement britannique.