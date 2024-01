Danemark: sept personnes impliquées dans un complot terroriste "lié au Hamas" arrêtées

Sept personnes soupçonnées d'être impliquées dans un projet d'attentat déjoué par les autorités danoises en décembre ont des liens avec le groupe terroriste islamiste Hamas, a déclaré la police danoise vendredi.

Le procureur danois Anders Larsson a confirmé que l'affaire "a des liens avec le Hamas", a indiqué la police danoise dans un communiqué à l'AFP. Le procureur s'exprimait vendredi devant la Haute Cour de l'Est du Danemark, alors que l'affaire était entendue à huis clos. La police a indiqué le 14 décembre qu'elle avait arrêté trois personnes au Danemark soupçonnées de préparer une attaque "terroriste", mais n'a pas fourni d'autres détails. Au total, sept personnes sont désormais soupçonnées d'être impliquées dans ce projet.

La déclaration du procureur confirment donc les propos du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a déclaré le 14 décembre que les forces de sécurité danoises avaient "déjoué un attentat dont l'objectif était de tuer des civils innocents sur le sol européen". "L'organisation terroriste du Hamas a travaillé sans relâche et de manière exhaustive pour étendre ses opérations meurtrières à l'Europe et constituer ainsi une menace pour la sécurité intérieure de ces pays", a déclaré M. Netanyahou à propos du complot apparent contre des cibles juives ou israéliennes. Le ministre danois de la Justice, Peter Hummelgaard, a déclaré vendredi que le lien présumé avec le Hamas "confirme que la menace qui pèse sur le Danemark est sérieuse, mais heureusement nous avons une police et des services de renseignement forts qui font de leur mieux pour nous protéger tous les jours".