Gary Lineker, le présentateur le mieux payé de la BBC, appelle au boycott d’Israël

L’ancien footballeur anglais Gary Lineker, 63 ans, a récemment reposté sur X un message de la "Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel", un groupe qui se consacre depuis longtemps au boycott d’Israël, appelant à la suspension de l'Etat hébreu des instances sportives mondiales, dont la Fifa et le Comité international olympique, en raison du conflit dans la bande de Gaza. Le tweet a depuis été supprimé.

Après cette déclaration, une agence de presse affiliée au Hamas a fait l’éloge du "célèbre radiodiffuseur anglais", alors que celui qui est le présentateur le mieux payé de la BBC a mis la chaîne dans "un embarras considérable", selon le journal britannique, The Standard.

Le journal a rapporté que l’ex-footballeur est cependant resté honteusement silencieux lors des attaques terroristes du 7 octobre contre Israël, alors qu’il ne se prive habituellement pas de faire entendre sa voix pour défendre les droits de l’homme. The Standard a également rappelé que Lineker est resté silencieux au sujet des Ouïghours en Chine, de la guerre civile en Syrie ou plus récemment sur le Houthis qui s’en prennent au transport maritime international et n’a jamais demandé la suspension d’aucun de ces pays des instances sportives internationales.

"Gary Lineker est un commentateur ignorant et mal informé sur le Moyen-Orient. Le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions est une campagne raciste et antisémite et aucun de ceux qui reçoivent l'argent des contribuables et qui travaille à la BBC ne devrait soutenir une campagne qui, de l'avis général, encourage la haine des juifs", a déclaré Andrew Percy, député conservateur juif au Standard.