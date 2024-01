Le chef de la diplomatie européenne accuse Israël d'avoir financé le Hamas

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a accusé vendredi Israël de financer le groupe terroriste Hamas dans le cadre d'une présumée politique de division et de domination à l'égard des Palestiniens.

"Le Hamas a été financé par le gouvernement israélien dans le but d'affaiblir l'Autorité palestinienne", a déclaré Josep Borrell. Les propos de M. Borrell interviennent alors que l'UE a imposé des sanctions au Hamas et à ses dirigeants dans le but de contrecarrer les sources de financement des djihadistes.

Alors que la majorité des habitants de Gaza dépendent de l'aide humanitaire internationale, les dirigeants du Hamas sont connus pour avoir accumulé des fortunes colossales.