Londres : trois personnes qui parlaient hébreu agressées en pleine rue

Trois personnes ont été agressées dimanche à Leicester Square, à Londres, "parce qu'elles étaient juives", après que quelqu'un les a entendues parler hébreu.

Les trois victimes, toutes âgées d'une vingtaine d'années, étaient parties faire la fête lorsqu'elles ont été agressées par un groupe d'hommes.

Tehilla, 28 ans, a déclaré au Telegraph qu'elle avait été "physiquement agressée" et a appelé la police à 10 reprises "craignant de mourir", mais la police n'est pas venue.

Elle se trouvait avec deux amis, tous deux âgés de 25 ans, qui auraient reçu des coups à la tête. Tous trois se dirigeaient vers une boîte de nuit lorsqu'ils ont été interpellés parce qu'ils parlaient hébreu.

"Ils nous ont entendu parler et nous ont dit 'vous êtes juifs'?", raconte au Telegraph Tehilla, Israélienne qui vit à Londres depuis l’âge de 13 ans. "J’ai dit ‘oui, je suis juive, puis ils ont commencé à scander "Palestine libre", et "fuck les Juifs". Nous nous sommes ensuite éloignés mais ils ont commencé à nous suivre et puis ils ont appelé leurs amis et une vingtaine d'hommes nous ont attaqués".

"Je me suis blessée à la jambe et ils m'ont frappé au cou", a-t-elle déclaré. "J'ai essayé de m'enfuir et j'ai appelé la police tellement de fois, au moins 10 fois, et je n'arrêtais pas de leur crier : 'Je suis une fille, il y a un groupe de gars qui m'attaquent, moi et mes amis, parce que je suis juive, s'il vous plaît venez", explique-t-elle, ajoutant qu’elle "n’aurait jamais pensé que cela arriverait à Londres." La police serait arrivée sur les lieux 28 minutes après avoir été appelée.