Allemagne : un parti néonazi privé de financement public sur décision de la Cour constitutionnelle

Le parti néonazi Die Heimat sera privé de tout financement public pendant six ans. Ainsi en a décidé La Cour constitutionnelle allemande, qui a souligné dans son jugement "l'attitude raciste, en particulier antimusulmane, antisémite et anti-tsigane" du parti, "contraire aux principes constitutionnels du pays".

Selon la loi allemande, tout parti qui obtient au moins 0,5 % des suffrages aux élections nationales ou européennes, et 1 % aux élections régionales, reçoit de l'argent public. Si ce n'était plus le cas du parti néonazi, qui n'avait pas franchi ce seuil ces dernières années, il continuait toutefois à bénéficier d'avantages fiscaux qui lui seront donc supprimés.

Bien qu'il ait actuellement peu de poids politique, Die Heimat (La Patrie) - anciennement NPD - dispose d'un réseau national, notamment via une organisation de la jeunesse nationaliste et des associations au niveau communal, permettant une diffusion de plus en plus large des ses idées, a noté la Cour.

AP Photo/Ebrahim Noroozi

En 2011, le gouvernement allemand avait envisagé de lancer une procédure pour faire interdire le parti, auquel étaient affiliés des terroristes d'extrême droite ayant assassiné neuf étrangers.

Cette décision de la Cour constitutionnelle s'inscrit dans le contexte d'un sursaut contre l'extrême droite dans le pays. Ce week-end, des manifestations ont rassemblé plus d'un million de personnes après des révélations concernant le projet de politique migratoire du parti AfD, qui connaît une ascension importante au niveau électoral. Les protestataires ont notamment défilé en scandant "Plus jamais ça".