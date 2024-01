Journée de la Shoah à Strasbourg : "Une ligne directe relie Auschwitz à Beeri", déclare le grand rabbin de France

Le grand rabbin de France s'est exprimé mercredi lors de la cérémonie pour la Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste au Conseil de l’Europe à Strasbourg. Dans un discours très fort, Haïm Korsia a fait le parallèle entre le massacre de juifs par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale et celui d’autres juifs en Israël le 7 octobre : "Une ligne directe relie Auschwitz à Beeri: le cri est le même cri, et le silence terrible qui suit est le même silence".

"Que ce soit après le meurtre de Juifs pendant la Shoah ou le meurtre de Juifs du sud d’Israël, de nombreux négationnistes sont apparus pour arracher des pages du livre de l'histoire de l'humanité", a poursuivi le grand rabbin, qui s'exprimait devant les représentants des États membres du Conseil.

"Cette journée unique est une déclaration nécessaire, et un cri de remerciement au Créateur du monde et de remerciement à tous les gouvernements et soldats alliés qui ont été ses messagers et partenaires dans l’éradication des soldats de la cruauté et de l'humiliation humaine", a-t-il déclaré à propos de l'existence même de cette journée de commémoration fixée au 27 janvier, date de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. "N’oubliez pas, le mal est toujours là", a conclu le grand rabbin Haïm Korsia.

"Le souvenir est un choix. La Shoah doit rester gravée dans la conscience collective de l’Europe", a quant à elle souligné la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe Marija Pejčinović Burić. "C’est en se souvenant des ténèbres que nous pouvons continuer de vivre dans la lumière", a-t-elle ajouté.

Des allocutions ont également été prononcées par le Premier ministre du Liechtenstein, le Président de l’Assemblée parlementaire, l’ambassadeur d’Israël auprès des institutions internationales en France, ainsi que la coprésidente de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste et conseillère spéciale auprès du Premier ministre de Croatie.