Allemagne : Scholz met en garde contre la montée des réseaux néonazis

A l'occasion de la Journée internationale de la Shoah, le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé ses inquiétudes face à la montée de l'extrémisme d'extrême droite. Il a mis en garde contre "les néo-nazis et leurs réseaux obscurs" et a appelé la population à lutter contre le racisme et l'antisémitisme.

M. Scholz a salué les récentes manifestations contre l'extrême droite dans toute l'Allemagne.

L'Allemagne est aux prises avec un débat sur l'opportunité d'interdire les partis politiques d'extrême droite.

Dans un discours préenregistré marquant les 79 ans de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz par les troupes soviétiques, M. Scholz a déclaré : "de nouveaux rapports apparaissent constamment sur les néo-nazis et leurs réseaux obscurs. Dans le même temps, les populistes de droite gagnent du terrain, alimentant la peur et semant la haine. Mais cette évolution n'est pas quelque chose que nous devons simplement accepter".

M. Scholz a également salué une décision historique visant à réduire le financement du parti d'extrême droite Die Heimat.

C’est également la première fois que l’Allemagne réduit le soutien financier de l’État à un parti sans l’interdire.

