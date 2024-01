Londres : arrestation d'un homme entré dans un magasin casher armé d'un couteau

Un homme brandissant un couteau devant une épicerie casher dans un quartier juif de Londres a été arrêté lundi après-midi, et placé en garde à vue.

"Peu avant 13h40, un homme de 34 ans a été arrêté, soupçonné de possession d'une arme offensive, d'intentions criminelles et de dispute à caractère raciste", a déclaré la police métropolitaine sur X. "Il a été placé en garde à vue. Aucun blessé n’a été signalé." Juste avant l'arrivée de la police, l'individu avait été maîtrisé par des volontaires du groupe de sécurité juif "Shomrim".

https://twitter.com/i/web/status/1751982693317755067 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'organisation de sécurité civile Community Security Trust (CST) a indiqué qu'elle était "au courant d'un incident impliquant un homme armé d'un couteau et criant des injures antisémites dans un magasin casher de Golders Green, au nord de Londres." "La police a été appelée et a arrêté le suspect. Personne n'a été blessé et l'incident est désormais clos. Nous remercions la police pour sa réponse rapide et exhortons la communauté à rester vigilante", a déclaré le CST.

Les tensions restent vives au sein de la communauté juive britannique depuis les attaques du Hamas du 7 octobre, en raison notamment d'un soutien populaire important au Hamas et à la cause palestinienne. Le pays a également enregistré une forte hausse des incidents antisémites.

D'après Evyatar Reitman, le gérant du commerce, l'homme aurait fait irruption dans le magasin en brandissant un couteau, demandant au personnel et aux clients "s'ils soutenaient Israël".