Une grenade retrouvée devant l'ambassade d'Israël à Stockholm : "une tentative d'attentat", estime l'envoyé israélien

Une grenade a été trouvée mercredi près de l'ambassade d'Israël à Stockholm, conduisant à l'intervention des équipes de déminage de la police suédoise pour la neutraliser. Plus tard dans la journée, l'ambassadeur a déclaré sur la plateforme X que l'incident constituait "une tentative d'attentat".

Suite à la découverte de la grenade, le personnel israélien de l'ambassade a été placé dans une pièce sécurisée et une procédure d'urgence a été activée.

"Aujourd'hui, nous avons été victimes d'une tentative d'attaque contre l'ambassade d'Israël à Stockholm et contre ses employés. Nous remercions les autorités suédoises pour leur efficacité. Nous ne nous laisserons pas intimider par le terrorisme", a indiqué l'ambassadeur d'Israël en Suède, Ziv Nebo Coleman. Plus tôt ce mois-ci, le Shin Bet et le Mossad ont annoncé que des informations avaient été reçues concernant une intention d'attaquer l'ambassade israélienne en Suède et que le Hamas avait acheté des drones et recruté des membres d'organisations criminelles en Europe pour mener des attaques. Depuis le début de la guerre en Israël le 7 octobre, l'Europe et les Etats-Unis assistent à une montée de l'antisémitisme contre les communautés juive et israélienne.

