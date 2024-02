Antisémitisme : un étudiant juif agressé à Berlin et hospitalisé pour des fractures au visage

Un étudiant juif de 30 ans a été admis dans un hôpital de Berlin avec des fractures au visage, après avoir été battu par un étudiant pro-palestinien de 23 ans au cours d'une dispute sur la guerre à Gaza. L'incident s'est produit vendredi dans le quartier de Mitte. La police berlinoise a signalé que l'étudiant se promenait avec un ami et qu'à un moment donné, les deux hommes ont rencontré l'étudiant pro-palestinien. Alors qu'ils se disputaient, l'étudiant pro-palestinien a soudainement frappé l'étudiant juif à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il tombe, lui a donné des coups de pied alors qu'il était allongé au sol et a pris la fuite. L'agresseur a été retrouvé à son domicile, dans le quartier de Schönberg, et arrêté. Le domicile du suspect a été perquisitionné et son téléphone portable saisi. L'enquête est en cours.

AP Photo/Ebrahim Noroozi

Depuis l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre, les actes antisémites en Allemagne ont significativement augmenté, l'Office fédéral de la police criminelle ayant recensé plus de 1 100 incidents antisémites jusqu'au 21 décembre de l'année dernière. Par ailleurs, Le commissaire chargé de la guerre contre l'antisémitisme en Allemagne, Felix Klein, a affirmé dans une interview publiée samedi dans les médias allemands que "depuis le 7 octobre, il y a eu une haine contre les Juifs à un niveau jamais vu en Allemagne depuis des décennies." Klein a ajouté : "Les enfants ne sont pas envoyés dans des jardins d'enfants juifs et les écoles juives ont des salles de classe vides. Les événements juifs sont annulés ou évités. Ceux qui ont des noms juifs les modifient sur les différentes applications afin qu'ils ne soient pas identifiés."

Klein a affirmé que le public allemand est indifférent à la haine des Juifs et l'a appelé à "abandonner l'indifférence et à prendre une position claire". S'il a salué les événements organisés pour commémorer les victimes de l'Holocauste en Allemagne, il a aussi admis que "le 'plus jamais ça !' que l'on entend dans le discours politique ne correspond pas au quotidien de plus en plus difficile des Juifs en Allemagne.