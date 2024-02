Une employée de la BBC licenciée après avoir qualifié les Juifs de "race invasive"

Une employée haut placée de la BBC, Dawn Quawa, a été licenciée de son poste après avoir publié des posts sur les réseaux sociaux, dans lesquels elle a qualifié les Juifs de "race invasive", les accusant de proférer des "mensonges infects", rapporte lundi le site du journal britannique The Sun. La responsable a utilisé une expression niant l'Holocauste et a comparé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Adolf Hitler. Malgré les vives critiques suscitées par ses publications, elle est restée figée sur ses positions, déclarant : "Approchez, j'ai les épaules assez larges pour ça."

Quawa, qui travaillait comme coordinatrice de production pour le diffuseur britannique, a utilisé l'expression "Holohoax" : un terme qui nie l'existence du génocide des Juifs durant l'Holocauste, en le joignant à une série d'autres propos antisémites. De plus, elle a qualifié les personnes blanches en général d'"envahisseurs" et les a décrites comme une "race démente, meurtrière, assoiffée de sang et barbare". Dans le même post, Quawa a critiqué le peuple britannique, le qualifiant de "raciste", aux côtés d'autres descriptions soutenant la suprématie blanche et la haine envers les minorités : "UKKK", et "Ku Klux Klan".

Récemment, des employés juifs travaillant pour le diffuseur britannique ont affirmé qu'ils traversaient actuellement une période "sombre" et "effrayante" au sein de la chaîne. Par ailleurs, la chaîne a dû présenter des excuses à la suite de la diffusion d'une information incorrecte il y a environ six semaines, prétendant à tort que l'armée israélienne avait attaqué des civils, dont des équipes médicales et des arabophones, lors d'une intervention à l'hôpital Shifa de la bande de Gaza. Ce rapport a été publié alors même que Tsahal participait à l'envoi d'aide humanitaire à l'hôpital. La chaîne a reconnu son erreur, admettant que "le rapport n'était pas précis" et que "la citation du rapport de Reuters avait été mal interprétée".