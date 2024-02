Le roi Charles III est atteint d'un cancer, annonce la famille royale

Le roi Charles III est atteint d'un cancer, a fait savoir la famille royale ce lundi. Cette annonce intervient après l'hospitalisation du souverain fin janvier, opéré d'une hypertrophie de la prostate. Selon l'agence de presse Reuters citant une source au sein du palais, le cancer dont souffre le souverain n'est pas lié à la prostate.

Après cette opération, la reine consort Camilla, épouse de Charles, avait donné des nouvelles rassurantes, affirmant que celui-ci "allait bien, et qu'il avait hâte de se remettre au travail". Le palais a cependant indiqué lundi que le roi, âgé de 75 ans, avait suspendu toutes ses obligations, "le temps de son traitement".

D'après la BBC, le prince Harry, qui vit aux Etats-Unis aurait appelé son père et devrait arriver au Royaume-Uni dans les prochains jours. A l'instar du Premier ministre britannique Rishi Sunak, le grand rabbin de Grande-Bretagne, Ephraim Mirvis, a fait part de sa tristesse et a souhaité au roi un prompt rétablissement. "Je suis attristé d’apprendre le diagnostic de Sa Majesté le Roi. Je sais que les communautés juives de Grande-Bretagne et du Commonwealth se joindront à moi pour lui souhaiter une Refuah Sheleima - un rétablissement complet et rapide", a-t-il écrit sur X.

https://twitter.com/i/web/status/1754569796715176388

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui aussi transmis au Roi Charles ses "prières" : "Sara et moi souhaitons de tout notre coeur une bonne santé au Roi Charles et nos prières pour un prompt rétablissement", a-t-il écrit.

https://twitter.com/i/web/status/1754580072982368594

Kate Middleton, belle-fille du prince Charles, a été opérée quelques jours avant lui "de l'abdomen" selon le communiqué de la couronne, qui n'a pas donné plus de précisions sur la nature de cette opération. Hospitalisée durant deux semaines, elle était finalement rentrée chez elle le 29 janvier. Le mystère entourant son état de santé a alimenté les spéculations, beaucoup supposant qu'elle était peut-être atteinte d'un cancer, ce que la famille royale s'est empressée de démentir.