Le cancer du Roi Charles III a été détecté "tôt", affirme le Premier ministre britannique

Les médecins ont détecté un cancer chez le roi Charles III de Grande-Bretagne, a annoncé lundi le palais de Buckingham dans un communiqué. Le cancer, dont la nature n'a pas été précisée, a été découvert alors que les médecins traitaient le monarque pour une hypertrophie de la prostate, il y a un peu plus d'une semaine.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré mardi à BBC News que le cancer de Charles avait été "détecté tôt".

"Comme tout le monde, nous sommes choqués et tristes, et toutes nos pensées vont à lui et à sa famille. Heureusement, le cancer a été détecté à un stade précoce et tout le monde va maintenant lui souhaiter de recevoir le traitement dont il a besoin et de se rétablir complètement. C'est ce que nous espérons tous et ce pour quoi nous prions".

Jonathan Brady/Pool Photo via AP

Le roi, âgé de 75 ans, était sorti de l'hôpital il y a une semaine après un traitement pour une hypertrophie de la prostate qui, selon le palais, n'était pas cancéreuse. Au cours de cette hospitalisation, un "autre sujet de préoccupation a été noté". Des tests diagnostiques ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer", avait annoncé le Palais lundi.

Buckingham a déclaré que Charles avait "entamé un programme de traitements réguliers" et que, pendant ce traitement, il "reporterait ses tâches publiques". Il a ajouté qu'il poursuivrait ses activités officielles et son travail de bureau comme à l'accoutumée.