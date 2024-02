Royaume-Uni : l'Iran recrute des musulmans britanniques pour espionner des Juifs et des dissidents (Daily Mail)

L'Iran recrute des musulmans britanniques lors de pèlerinages au Moyen-Orient pour espionner notamment des juifs et des dissidents iraniens résidant au Royaume-Uni, a rapporté le Daily Mail. Des sources officielles israéliennes et britanniques ont informé le journal que les recruteurs du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) ont ciblé des musulmans chiites britanniques lors de visites de sites religieux en Iran et en Irak, leur demandant de collecter des renseignements au Royaume-Uni sur des synagogues et des individus juifs spécifiques.

Le régime de Téhéran, selon le journal, vise également des dissidents iraniens au Royaume-Uni, les accusant de provoquer des troubles en Iran. Cette initiative intervient dans un contexte où le nombre d'alertes au Royaume-Uni concernant des menaces potentielles émanant d'Iraniens ou de leurs mandataires a augmenté, notamment depuis l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas.

Les experts soulignent par ailleurs le risque posé par certains étudiants iraniens au Royaume-Uni, venus étudier grâce à des bourses d'État, qui pourraient également être des agents. Les Gardiens de la révolution semblent privilégier le recrutement de chiites britanniques, notamment ceux originaires du Pakistan, d'Irak et du Liban, en particulier lors du festival d'Arbaeen à Karbala, un événement religieux majeur attirant des millions de pèlerins.

AP Photo/Alberto Pezzali

Au Royaume-Uni, où la majorité des musulmans sont sunnites, la communauté chiite, protégée par l'Iran, est estimée à environ 400 000 personnes. Les activités d'espionnage iraniennes au Royaume-Uni s'appuient parfois sur des réseaux criminels locaux pour exécuter des assassinats ou des enlèvements, rendant les opérations directes des espions iraniens difficiles sur le sol britannique.

Le MI5 et la police antiterroriste britannique ont identifié depuis début 2022 des tentatives par l'Iran d'assassiner ou de blesser au moins 15 dissidents iraniens au Royaume-Uni. Récemment, un couple iranien envoyé en Suède par le CGRI sous couvert de demandeurs d'asile afghans a été arrêté alors qu'il était activé pour assassiner trois figures juives importantes.