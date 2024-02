Premier message du roi Charles depuis l'annonce de son cancer

Le roi Charles III a publié son premier message depuis l'annonce de son cancer la semaine dernière, qui a provoqué une onde de choc au Royaume-Uni. Dans ce communiqué publié sur les réseau sociaux, il remercie le public pour son soutien.

"Je tiens à vous exprimer mes plus sincères remerciements pour les nombreux messages de soutien et de bons vœux que j’ai reçus ces derniers jours. Comme tous ceux qui ont été touchés par le cancer le savent, de telles pensées aimables sont le plus grand réconfort et le plus grand encouragement", a écrit le souverain.

Il a également remercié le personnel médical pour son dévouement. "Mon admiration de toujours pour leurs soins et leur dévouement infatigables est d’autant plus grande qu'elle est le résultat de ma propre expérience personnelle", a-t-il poursuivi.

Si la nature du cancer du roi n'a pas été précisée par la couronne, les observateurs pensent néanmoins qu'il s'agit d'un cancer grave. La venue précipitée du prince Harry au chevet de son père dès le lendemain de l'annonce de sa maladie a semblé confirmer ces spéculations. Le palais a toutefois précisé que le cancer de Charles, découvert par hasard lors d'une intervention bénigne de la prostate, avait été détecté à un stade précoce.

C'est la première fois dans l'histoire du pays que la monarchie fait preuve d'autant de transparence quant à la grave maladie touchant un souverain. Les obligations royales ont pour le moment été confiées au prince William, qui suit son père dans l'accession au trône.