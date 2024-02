L'Irlande annonce une aide de 20 millions d'euros à l'UNRWA

L'Irlande a annoncé allouer 20 millions d'euros à l'UNRWA après la suspension de l'aide à l'organisation onusienne par ses principaux donateurs. Elle a aussi exhorté les pays qui ont suspendu leur financement à le reprendre et à accroître leur soutien à l'agence.

L'UNRWA, qui fournit des soins de santé, de l'éducation et autres services aux Palestiniens, est en crise depuis qu'Israël a affirmé que 12 de ses employés à Gaza étaient impliqués dans l'attaque du 7 octobre, mais aussi que 10 à 12% de ses employés seraient liés de près ou de loin au Hamas.

Ces allégations ont incité un certain nombre de pays à suspendre leur financement, y compris les États-Unis, son principal donateur. Dublin a versé 18 millions d'euros directement à l'UNRWA en 2023, soit une partie des 36 millions d'euros versés au peuple palestinien. L'Irlande défend depuis longtemps les droits des Palestiniens et son annonce fait suite à l'engagement pris la semaine dernière par l'Espagne d'envoyer à l'UNRWA une aide supplémentaire de 3,5 millions d'euros et à l'annonce par le Portugal d'une aide supplémentaire d'un million d'euros.

"Je demande instamment aux autres donateurs de reprendre et d'accroître leur soutien à l'UNRWA afin qu'il puisse venir en aide aux millions de réfugiés palestiniens qui en ont besoin", a déclaré le ministre irlandais des affaires étrangères, M. Micheal Martin, après avoir rencontré le directeur de l'UNRWA, M. Philippe Lazzarini, à Dublin.