"Israël n'a pas l'intention d'expulser les Palestiniens ni de contrôler Gaza" (Israel Katz)

La Conférence de Munich sur la sécurité a débuté ce vendredi avec la participation de chefs d'États du monde entier. Israël est représenté par le président Isaac Herzog et le ministre des Affaires étrangères Israel Katz.

"Israël n'a pas l'intention d'expulser les Palestiniens de la bande de Gaza et ne veut pas la contrôler une fois la guerre terminée", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Israël Katz lors de la conférence, ajoutant que "le monde devrait faire pression sur l'Iran et le Hezbollah pour qu'ils se retirent du sud du Liban". "Sans solution diplomatique, Tsahal sera contraint de maintenir le Hezbollah à l’écart de la frontière", a-t-il affirmé. En marge de la conférence, le secrétaire général Antonio Guterres, qui a reçu de nombreuses critiques en Israël pour la conduite de son organisation pendant la guerre, a participé à un événement du Congrès juif mondial.

Il a également ajouté que son organisation n'est pas en contact avec le Hamas, mais "travaille avec les Qataris, l'Egypte, également avec Israël, pour nous assurer que tout est fait, pour libérer les otages".

La guerre en Israël est au centre des préoccupations

La conférence se déroulera tout au long du week-end et se terminera dimanche. Au cours des deux prochains jours, 250 intervenants sont attendus lors de 60 événements et sessions différents. La conférence se concentrera, entre autres, sur la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la sécurité en Europe et dans le monde, ainsi que sur la guerre des « Épées de fer », où se dérouleront plusieurs sessions spécifiquement destinées aux discussions sur la guerre entre Israël et le Hamas.

Le président de la Conférence de Munich sur la sécurité, Christoph Huisgen, a exprimé l'espoir que la conférence contribuerait à trouver des solutions à la guerre entre Israël et le Hamas.