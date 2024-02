Belgique : un imam récite une sourate du Coran au parlement appelant au meurtre des Juifs

Un incident majeur a eu lieu au Parlement belge la semaine dernière, lorsqu'un imam a récité un verset du Coran incitant à la violence contre les Juifs, suscitant ainsi une vague de condamnations à travers le pays. L'événement, n'était pas organisé par le Parlement mais par le député socialiste Hasan Koyuncu et l'association Friends Of Brussels. Le verset 33:26 de la sourate Al-Ahzab, récité par l'imam pakistanais radical, Muhammad Ansar Butt, se traduit par : "Il fit descendre de leurs forteresses ceux des gens du Livre qui soutenaient l'alliance ennemie, et jeta l'épouvante dans leurs cœurs. Vous, les croyants, vous avez tué les uns et fait prisonniers les autres". Dans le Coran, les Juifs sont désignés comme les "Gens du Livre".

La récitation a provoqué une réaction immédiate et intense, notamment sur les réseaux sociaux où Theo Francken, un député critique, s'est interrogé sur la pertinence de maintenir Koyuncu dans sa fonction de vice-président du Parlement francophone à Bruxelles. Darya Safai, une autre députée, a partagé son expérience traumatisante de détention à Téhéran, soulignant la gravité de l'incident en le comparant à ses souvenirs de prison sous le régime des ayatollahs. "Cela me choque encore plus d'entendre la même chose ici en Belgique, 24 ans plus tard, au cœur de la démocratie occidentale," a-t-elle déclaré.

La secrétaire d'État de la région de Bruxelles-Capitale, Nawal Ben Hamou, a exprimé son désaccord en quittant l'événement pendant l'incident, tandis que l'ambassadrice d'Israël en Belgique, Idit Rosenzweig, s'est dite "absolument horrifiée" par l'incident : "Il aurait pu choisir n'importe quoi d'autre qu'un message symbolique effrayant pour quiconque connaît le Coran, directement depuis la tribune du parlement... au parlement de Bruxelles, une ville qui compte 18 000 juifs et qui connaît déjà une montée de l'antisémitisme et de la peur."

En réponse, le président du Parlement, Rachid Madrane, a affirmé que le Parlement devait être un "temple de la démocratie", annonçant des propositions pour intégrer le respect de la neutralité dans le règlement parlementaire.

Entre le 7 octobre et le 7 décembre, l'agence belge de lutte contre les discriminations, UNIA, a enregistré 91 incidents liés au conflit entre Israël et le Hamas, dépassant de loin les 57 enregistrés pour l'ensemble de l'année 2022. Sur ces 91 incidents, 66 étaient de nature antisémite et huit étaient anti-islamiques ou anti-arabes. Les 29 000 juifs de Belgique sont principalement basés à Bruxelles et à Anvers, selon le Congrès juif mondial.