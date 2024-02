Londres : la statue d'Amy Winehouse vandalisée d'un autocollant du drapeau palestinien

La statue d’Amy Winehouse située dans le quartier Camden à Londres a été "dégradée" : son étoile de David a été recouverte d’un autocollant pro-palestinien.

Le monument dédié à la chanteuse, juive, a été inauguré en 2014, trois ans après sa mort, et se trouve au Stables Market, près de l'endroit où elle a vécu les dernières années de sa vie. Un porte-parole de Campaign Against Antisemitism a précisé que l’autocollant avait été retiré, déclarant : "Recouvrir l’étoile de David, un symbole bien connu du judaïsme, sur la statue d’une chanteuse juive, avec un autocollant du drapeau de l’Autorité palestinienne, c'est de l'antisémitisme. A l’heure actuelle, 69 % des Juifs britanniques déclarent qu’ils sont moins susceptibles de montrer des signes visibles de leur judaïsme."

Amy est décédée à l'âge de 27 ans d'une intoxication à l'alcool.