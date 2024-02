Royaume-Uni : le prince William "préoccupé par la montée des souffrances" au Moyen-Orient

Le prince William du Royaume-Uni effectuera des visites officielles auprès de travailleurs humanitaires et de différentes communautés pour s'informer des souffrances humaines au Moyen-Orient, ainsi que de la montée mondiale de l'antisémitisme, a fait savoir son bureau mardi. Le prince et la princesse de Galles se disent "profondément préoccupés" par les récents événements survenus à Gaza et en Israël, ainsi qu'au Moyen-Orient en général.

Ainsi, le prince William entendra des témoignages de travailleurs humanitaires actifs à Gaza, ainsi que des associations au Moyen-Orient, qui lui feront part de ce qu'ils ont vu sur le terrain. Dans le cadre de ses efforts pour répondre aux inquiétudes concernant la montée de l'antisémitisme, le prince s’entretiendra également avec des jeunes "luttant contre la haine et l'antisémitisme" issus de diverses communautés, lors d'une réunion qui aura lieu dans une synagogue.

Une augmentation stupéfiante de 589 % des actes antisémites au Royaume-Uni a été enregistrée en 2024, en particulier depuis les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre et la riposte israélienne à Gaza. Cette forte hausse est intervenue après des augmentations déjà inquiétantes des manifestations de haine envers les Juifs.

Par ailleurs, à Londres, le directeur général de la British Broadcasting Corporation (BBC), Tim Davie, a reconnu lundi "le comportement antisémite de personnes qui ont travaillé avec nous", déclarant : "Je veux être clair sur le fait qu'il n'y a pas de place à la BBC pour les abus racistes, quels qu'ils soient".