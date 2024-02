Royaume-Uni : le mot "Israël" raturé d'un certificat de naissance

Un Juif vivant à Londres a reçu le certificat de naissance de sa fille de six mois née au Royaume-Uni, partiellement déchiré et avec le mot "Israël", son propre lieu de naissance, effacé, a rapporté Sky News.

Israel Weinberger, ingénieur marié et père de trois enfants, originaire d'Edgware, dans le nord de Londres, a déclaré mardi au média britannique que c'était "horrible".

Selon lui, un employé du ministère de l'intérieur a décidé de mettre à exécution "ses pensées néfastes". "Peut-être qu'il a pensé à se venger ou quelque chose comme ça", a-t-il affirmé. "Je ne pense pas que mon bébé de cinq mois ait fait quoi que ce soit de mal à qui que ce soit", a déclaré M. Israel. "Je me suis senti horriblement mal quand je l'ai vu pour la première fois. Il m'a fallu plusieurs fois pour regarder cela et comprendre ce qui se passait". "Etre juif au Royaume-Uni devient de plus en plus difficile. Londres ne ressemble plus à Londres, et on ne se sent plus en sécurité", a-t-il souligné. Le ministre de l'intérieur, James Cleverly, a promis une "action appropriée" dans cette affaire. M. Weinberger avait demandé l'acte de naissance deux semaines plus tôt, mais lorsque le document est arrivé, il a vu que le lieu de naissance "Israël" avait été griffonné au stylo. Le document, qui était également déchiré, ce qui le rendait invalide, indiquait que sa fille était née à Londres. "Mon bébé a cinq mois. Qu'est-ce que cela a à voir avec le lieu de naissance de son père ? C'est horrible", a déclaré M. Weinberger à Sky News. "Cette personne doit être immédiatement licenciée", a-t-il poursuivi, tout en demandant qu'il soit interdit au fonctionnaire de manipuler des "documents sensibles". Cet incident survient dans un contexte de montée de l'antisémitisme après les massacres du groupe terroriste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre et de la guerre qui s'en est suivie contre le Hamas dans la bande de Gaza.