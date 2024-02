95% des forces nucléaires russes ont été modernisées, affirme Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que 95 % des forces nucléaires stratégiques russes ont été modernisées et que l'armée de l'air a reçu quatre nouveaux bombardiers supersoniques à capacité nucléaire. Ces commentaires ont été faits dans un discours enregistré pour la journée annuelle du défenseur de la patrie, qui célèbre les forces armées, un jour après qu'il a volé à bord d'un bombardier stratégique à capacité nucléaire Tu-160M modernisé. Il a consacré une grande partie de son discours aux réalisations du complexe militaro-industriel.

"S'appuyant sur notre expérience réelle du combat, nous avons continué à renforcer les forces armées par tous les moyens possibles, notamment en poursuivant les efforts de rééquipement et de modernisation", a affirmé M. Poutine. La part des armes et équipements modernes dans les forces nucléaires stratégiques a atteint 95 %, tandis que la composante navale de la "triade nucléaire" a presque atteint les 100 %, a-t-il ajouté. M. Poutine a indiqué que la Russie a commencé la production en série de ses nouveaux missiles hypersoniques Zircon et que de nouveaux systèmes de frappe, qu'il n'a pas précisés, ont été testés.

De nouveaux sous-marins stratégiques ont été ajoutés à la marine, et quatre bombardiers à capacité nucléaire Tu-160M, le même type que celui dans lequel il avait volé la veille, ont été livrés aux forces armées. "Le développement et la production en série de modèles prometteurs, ainsi que l'introduction de technologies d'intelligence artificielle dans la sphère militaire, ont été les prochaines étapes", a-t-il ajouté.