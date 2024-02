Londres : des manifestants pro-palestiniens ont tenté de forcer l'entrée du Parlement

L'organisation "Campagne de solidarité avec la Palestine" au Royaume-Uni a tenté, mercredi, de faire entrer des milliers de ses militants au Parlement au palais de Westminster pour faire pression sur les députés afin qu'ils votent en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, a révélé le Times vendredi soir. La sécurité les a empêchés d'entrer dans le Westminster Hall, et les militants ont attendu quatre heures à l'extérieur du bâtiment.

Ben Jamal, directeur de la Campagne de solidarité avec la Palestine (PSC), avait organisé un rassemblement devant le Parlement, au cours duquel le slogan anti-israélien "De la rivière à la mer" a été projeté sur la Tour Elizabeth, qui abrite Big Ben. Le Times a obtenu la vidéo d'un discours prononcé par Jamal lors de la préparation de la manifestation, dans lequel il s'adresse à la foule : "Nous voulons que vous soyez si nombreux qu'ils devront fermer les portes du Parlement". Il a également exhorté les manifestants à "augmenter la pression" sur les députés.

La manifestation s'est déroulée alors que le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a fait part de sa profonde inquiétude pour la sécurité des députés après les scènes chaotiques qui se sont déroulées dans les Chambres du Parlement.

James Cleverly, le ministre de l'intérieur, a déclaré vendredi soir que les hommes politiques ne devaient pas être soumis à des "pressions excessives". "Les députés, comme d'ailleurs tous les représentants élus, doivent être en mesure de voter et de donner leur avis sans crainte ni faveur. Changer cela à cause de l'intimidation ou de la menace d'intimidation n'envoie pas le bon message".

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu'il était "tout simplement inacceptable" que l'intimidation menace la démocratie : "Certaines des scènes auxquelles nous avons assisté ces derniers mois, en particulier les comportements antisémites, sont épouvantables et inacceptables. C'est pourquoi nous donnons plus de pouvoirs à la police et j'attends d'elle qu'elle les utilise pour s'assurer que nous réprimons tout cela".