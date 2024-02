L’Allemagne légalise le cannabis récréatif

L'Allemagne a franchi une étape majeure vers la légalisation du cannabis à usage récréatif, concrétisant ainsi une des premières promesses du gouvernement dirigé par Olaf Scholz depuis son investiture en novembre 2021. Le projet de loi a été approuvé par le Bundestag avec une majorité de 407 voix favorables contre 226. Cette approbation marque le début de la légalisation effective dès le 1er avril. Selon les dispositions du texte, les individus âgés de plus de 18 ans auront le droit de posséder une quantité limitée de cannabis ou jusqu'à trois plants.

Les restrictions à domicile permettront la possession de jusqu'à 50 grammes de cannabis, tandis que dans les lieux publics, cette limite sera réduite à 25 grammes. La consommation de cannabis en public sera autorisée à partir du 1er avril, à l'exception des abords des écoles et des centres sportifs. L'acquisition de cannabis, cependant, restera encadrée. Les "cannabis social clubs", associations à but non lucratif, seront les seules entités autorisées à cultiver et à vendre du cannabis, mais en quantités restreintes. Chaque club ne pourra accueillir que 500 membres au maximum, avec une adhésion limitée aux résidents allemands, sans possibilité de consommation sur les lieux, d'après les informations de la BBC.

Ce projet a généré des divisions au sein de la coalition gouvernementale, rencontrant l'opposition au sein même du SPD, le parti du chancelier, tandis que les Verts et le FDP se sont montrés plus ouverts à l'initiative. La réforme a également été critiquée par les associations médicales et le secteur judiciaire, et l'opinion publique allemande reste partagée. Un sondage YouGov récent indique que 47% des sondés soutiennent la légalisation, contre 42% d'opposants.

Le gouvernement argue que cette loi vise à combattre plus efficacement le marché noir, une affirmation contestée par l'opposition conservatrice, les syndicats de policiers et certains membres du SPD. Avec l'adoption de cette loi, l'Allemagne adopte l'une des politiques les plus progressistes en matière de cannabis en Europe, rejoignant Malte et le Luxembourg, qui ont respectivement légalisé le cannabis récréatif en 2021 et 2023.