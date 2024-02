Le banquier britannique Jacob Rothschild, mécène d'Israël, meurt à l'âge de 87 ans

Le financier britannique Jacob Rothschild, membre éminent de l'une des dynasties bancaires les plus connues d'Europe, est décédé à l'âge de 87 ans, a annoncé sa famille.

Dans un communiqué transmis à l'agence de presse britannique Press Association, la famille qualifie M. Rothschild de "présence imposante dans la vie de nombreuses personnes". Il était "un financier superbement accompli, un champion des arts et de la culture, un fonctionnaire dévoué, un partisan passionné des causes caritatives en Israël et de la culture juive, un écologiste enthousiaste et un ami, un père et un grand-père très aimés", précise la famille. Né en Angleterre en 1936, M. Rothschild a commencé sa carrière à la banque familiale, NM Rothschild & Sons, en 1963, avant de cofonder J Rothschild Assurance Group, qui est devenu l'actuel gestionnaire de fortune londonien St James's Place. Il a participé à de nombreuses entreprises, notamment en fondant le fonds d'investissement RIT Capital Partners, qui a soutenu diverses entreprises. M. Rothschild est également connu pour être un mécène de longue date, et a été administrateur de la National Gallery de Grande-Bretagne entre 1985 et 1991. Les origines de la famille bancaire Rothschild remontent au XVIIIe siècle, à Francfort, d'où différents membres de la famille se sont installés dans des villes d'Europe pour y développer des activités bancaires.