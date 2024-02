Israël/Hamas : le gouvernement britannique renforce sa sécurité après des menaces visant des députés

Le gouvernement britannique a annoncé mercredi une enveloppe de plusieurs millions de livres sterling destinée à renforcer la sécurité des parlementaires élus, qui se disent confrontés à des menaces croissantes.

Yonatan Sindal/FLASH90

Ce financement supplémentaire de 31 millions de livres (39 millions de dollars, soit 36 millions d'euros) pour l'année prochaine intervient alors que certains députés britanniques ont été pris pour cible en raison de leur position sur la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, qui a débuté par l'attaque terroriste du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre. Le pays doit également se rendre aux urnes pour des élections générales qui devraient avoir lieu dans le courant de l'année. En vertu des nouvelles dispositions, les législateurs auront accès à un dispositif de police spécialisé pour discuter de la sécurité, tandis que les personnes les plus à risque pourront bénéficier de gardes du corps, a déclaré le ministère de l'Intérieur. Il a ajouté que les fonds alloués permettront également d'étendre les conseils en matière de cybersécurité aux députés et d'augmenter les patrouilles de police dans les zones où les tensions communautaires sont les plus vives.