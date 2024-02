L’islam représente une menace pour le mode de vie britannique, pour plus de la moitié des membres du Parti conservateur

Plus de la moitié des membres du Parti conservateur du Royaume-Uni pensent que l’islam est une menace pour le mode de vie britannique, selon un nouveau sondage, publié mercredi dans The Guardian.

58% des 521 membres du parti conservateur interrogés par l'agence Opinium estiment que l’islam constitue une menace pour ce pays. L’enquête révèle également que 52% croient à la théorie selon laquelle certaines zones des villes européennes sont soumises à la charia et sont interdites aux non-musulmans. Nick Lowles, le fondateur de Hope Not Hate, qui a commandé le sondage, a écrit dans une tribune publiée dans le Guardian : "Il ressort clairement des événements de la semaine dernière que l’islamophobie et le sentiment anti-musulman sont profondément ancrés au sein du Parti conservateur, mais ce sondage illustre clairement le problème". Ces propos surviennent après que le député conservateur Lee Anderson a été exclu de son groupe, pour avoir accusé le maire socialiste de Londres Sadiq Khan d’être "contrôlé par les islamistes".