"Israël doit veiller à ce que davantage d'aide parvienne aux habitants de Gaza" (David Cameron)

"La mort de personnes à Gaza qui attendaient un convoi d'aide jeudi était horrible. Une enquête doit être menée de toute urgence et les responsables doivent rendre des comptes. Cela ne doit pas se reproduire", a déclaré vendredi soir le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, lors d'un point presse.

"Nous ne pouvons pas dissocier ce qui s'est passé jeudi de l'insuffisance de l'aide. En février, seulement la moitié du nombre de camions qui sont entrés dans la bande de Gaza l'ont fait en janvier. C'est tout simplement inacceptable", a-t-il affirmé.

IDF Spokeperson

"Israël a l'obligation de veiller à ce qu'une aide humanitaire nettement plus importante parvienne à la population de Gaza. Nous avons identifié une série de goulets d'étranglement auxquels il faut remédier : Israël doit de toute urgence ouvrir davantage de points de passage vers Gaza, éliminer les obstacles bureaucratiques, permettre les opérations d'aide à Gaza, et veiller à ce qu'un solide mécanisme de déconfliction soit mis en place pour protéger les Palestiniens ordinaires, les ONG, les médecins et les autres personnes apportant de l'aide", a-t-il poursuivi.

Selon M. Cameron, cette "tragédie ne fait que souligner l'importance d'une pause humanitaire immédiate". "Une pause durable dans les combats est le seul moyen d'acheminer l'aide vitale à l'échelle nécessaire et de libérer les otages cruellement détenus par le Hamas", a-t-il conclu.