"Nous devons faire face aux extrémistes" : Rishi Sunak met en garde contre les attaques qui ciblent la démocratie

Lors d'une conférence de presse organisée à Downing Street, Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé vendredi le pays à s'unir pour vaincre le "poison" des extrémistes qui s'en prennent à la démocratie. M. Sunak a averti qu'il y avait des forces "chez nous qui tentent de nous déchirer", ajoutant que "nous devons les affronter".

Quelques heures à peine après la victoire de George Galloway à l'élection partielle de Rochdale, le Premier ministre a qualifié cette victoire de "plus qu'alarmante", en soulignant qu'il y avait eu une "augmentation choquante" des perturbations extrémistes et de la criminalité au cours des derniers mois, dans le sillage de la guerre à Gaza. "Ce qui avait commencé par des manifestations dans nos rues s'est transformé en intimidations, menaces et actes de violence planifiés", a-t-il déclaré.

"Des enfants juifs craignent de porter leur uniforme scolaire de peur qu'il ne révèle leur identité. Des femmes musulmanes sont maltraitées dans la rue pour les actions d'un groupe terroriste avec lequel elles n'ont aucun lien. Aujourd'hui, c'est notre démocratie elle-même qui est prise pour cible", a-t-il mis en garde.

Lors des marches régulières de protestation contre la réponse militaire d'Israël aux attaques du Hamas du 7 octobre, des dizaines de personnes ont été arrêtées pour des chants et des banderoles antisémites, pour avoir invité à soutenir le Hamas, et pour avoir agressé des agents des services d'urgence. Aussi, le Premier ministre a évoqué des événements locaux qui ont été pris pour cible, en déclarant que les députés ne se sentaient plus en sécurité et que des conventions parlementaires de longue date avaient été "bouleversées" en raison de problèmes de sécurité.

Dans un message adressé à ceux qui participent aux manifestations en faveur de l'Autorité palestinienne, il a exhorté les gens à rejeter l'extrémisme. "Je veux m'adresser directement à ceux qui participent aux manifestations en faveur de la Palestine : ne laissez pas les extrémistes détourner vos marches. Vous avez l'occasion, dans les semaines à venir, de montrer que vous pouvez manifester décemment, pacifiquement et avec empathie pour vos concitoyens. Prouvons à ces extrémistes qu'ils ont tort et montrons leur que même si nous sommes en désaccord, nous ne serons jamais désunis", a-t-il poursuivi. D'autres manifestations sont prévues ce week-end, avant qu'une autre marche nationale n'ait lieu dans le centre de Londres le 9 mars.