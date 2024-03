Le Royaume-Uni va empêcher l'entrée des "prédicateurs de haine" sur son territoire

Les autorités britanniques prévoient d'identifier les extrémistes les plus dangereux provenant de pays tels que l'Afghanistan, le Pakistan et l'Indonésie pour les ajouter à une liste noire, interdisant ainsi leur entrée sur le territoire. Cette initiative fait suite au discours de Rishi Sunak à Downing Street, durant lequel le Premier ministre a déclaré que les rues avaient été "accaparées par de petits groupes hostiles à nos valeurs et ne respectant pas nos traditions démocratiques".

Les ministres, qui disposent déjà du pouvoir de bloquer l'entrée de personnes jugées "nuisibles à la tranquilité publique", envisagent d'utiliser plus largement ces prérogatives pour inclure les individus prêchant le racisme, l'incitation à la haine, ou utilisant l'intimidation ou la violence pour saper le processus démocratique. Les responsables du ministère de l'Intérieur envisagent également de s'attaquer aux organisations anti-démocratiques d'extrême gauche, craignant qu'elles ne fassent cause commune avec des groupes islamistes.

Lord Walney, conseiller indépendant du gouvernement sur la violence politique, a appelé les leaders des principaux partis politiques à adopter une approche de tolérance zéro "face à la menace qui pèse sur la démocratie". Lord Walney a souligné dans The Sun l'existence d'une "alliance impie entre les groupes d'extrême gauche et certains extrémismes islamistes observés lors des marches [pro-palestiniennes]". Sadiq Khan, le maire de Londres, a quant à lui évoqué une "tentative concertée" d'"humilier les minorités pour un gain politique".

AP Photo/Alberto Pezzali

Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a affirmé : "L'extrémisme n'a pas sa place dans notre société et nous ne tolérerons pas les tactiques visant à intimider, menacer ou perturber la majorité respectueuse de la loi. Ces derniers mois, nous avons également assisté à des comportements violents et haineux de la part d'un petit nombre de manifestants, et la police a tout notre soutien pour lutter contre l'extrémisme et les crimes de haine. Nous examinons avec une grande attention les recommandations du rapport et y répondrons en temps voulu."