Suisse : un dirigeant de la communauté juive demande des mesures "concrètes" après une agression antisémite

Un dirigeant de la communauté juive de Suisse exige des mesures "concrètes" après l'agression à l'arme blanche d'un juif orthodoxe, qui aurait été perpétrée par un adolescent ayant prêté allégeance au groupe État islamique.

Le juif orthodoxe de 50 ans a été poignardé et grièvement blessé dans la plus grande ville de Suisse, Zurich, samedi en fin de journée, ont indiqué les autorités.

"Le fait qu'un tel événement n'ait pas provoqué un tollé national est un véritable problème, car il met en lumière un manque de prise de conscience de la gravité de la situation", déclare Johanne Gurfinkiel, responsable de la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation. Mme Gurfinkiel affirme que les actes antisémites ont connu une augmentation "massive" en Suisse ces dernières années et que leur nombre a grimpé de 68 % en 2023 en raison du début de la guerre entre Israël et le Hamas. "Nous attendons maintenant des mesures plus concrètes, par exemple que le président de la Suisse convoque une réunion d'urgence avec les représentants des groupes concernés pour entendre leurs attentes et leurs suggestions", a-t-il déclaré dans une interview accordée au quotidien Arc Info.