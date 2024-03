"Londres est une zone interdite aux Juifs en raison des manifestations pro-palestiniennes" (responsable)

Les rues du centre de Londres sont "une zone interdite aux Juifs tous les week-ends" à cause des rassemblements anti-israéliens et pro-palestiniens, a écrit Robin Simcox, commissaire britannique chargé de la lutte contre le terrorisme, dans le quotidien The Telegraph.

Décrivant la "montée en flèche" de l'antisémitisme au Royaume-Uni depuis que la guerre a éclaté à Gaza le 7 octobre, M. Simcox déclare : "Une rhétorique quasi-criminelle est largement partagée sur les réseaux sociaux. Le sentiment que la menace terroriste augmente. Des manifestations de plus en plus véhémentes, avec le slogan "de la rivière à la mer" diffusé sur Big Ben lors d'un vote sur Gaza.

AP Photo/Alberto Pezzali

Les députés craignent plus que jamais pour leur sécurité". Il a salué les efforts de son gouvernement pour lutter contre l'extrémisme sur le sol britannique et l'exhorte à cibler également "les activités des groupes qui propagent des récits extrémistes mais qui se cachent juste en dessous du seuil de terrorisme", en mentionnant les institutions religieuses et éducatives. En réponse à l'article de M. Simcox, le responsable du groupe de sécurité juif britannique CST a déclaré à la chaîne britannique Radio 4 qu'il évitait, comme d'autres juifs londoniens, de se rendre dans le centre de la ville par crainte d'incidents violents liés aux manifestations pro-palestiniennes qui s'y déroulent. "Je ne vais pas en ville lorsqu'il y a ces manifestations", a déclaré Mark Gardner, directeur général de CST, cité par UK Jewish News.